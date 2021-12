Administração do hospital da Póvoa de Varzim assume compromisso de reforçar equipas na passagem de ano

Os chefes de equipa da urgência demissionários do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde vão continuar a assegurar o "normal funcionamento" do serviço.

No entanto, as queixas relacionadas com falta de meios humanos não foram ultrapassadas nas reuniões que aconteceram na segunda-feira.

O problema pode ter ficado resolvido no imediato, mas isso não significa que tenha havido qualquer recuo no protesto.

O Sindicato Independente dos Médicos, que também esteve reunido com a administração do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, diz que não é a contratação de tarefeiros que resolve a situação.

Para já existe um compromisso da administração de reforçar as equipas de urgências nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.

