Comunidade judaica acompanha milhares de pedidos de nacionalidade por descendência sefardita

A comunidade judaica portuguesa tem acompanhado milhares de pedidos de nacionalidade por via da descendência sefardita.

O processo de Abramovich terá terminado ainda em abril deste ano e é um dos milhares que, todos os meses e nos últimos seis anos,

deram entrada no Instituto dos Registos e Notariado.

O artigo 6.7 da lei da nacionalidade surge no início de 2015, altura da alteração a partir da qual passou ser possível a um judeu de origem sefardita fazer um pedido de nacionalidade portuguesa.

Hoje, as comunidades que certificam essa origem judaica são, para já, as de Lisboa e do Porto, que acompanham todo o processo com o apoio de advogados, fazendo chegar toda a informação diretamente ao IRN.

Nesta entrevista à SIC ainda em junho de 2020, Francisca Van Dunem revelava que a taxa de recusa era e continua a ser consideravelmente mais baixa quando comparada com a dos pedidos de nacionalidade de imigrantes residentes em Portugal.

Não só a taxa de recusa é mais baixa como o número de pedidos é quase três vezes maior.

De acordo com dados do IRN, em 2020 houve 14 mil pedidos de imigrantes, enquanto que os pedidos de judeus sefarditas atingiram quase 35 mil. Foi o maior número em 6 anos da lei.

Saiba mais