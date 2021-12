Ministério Público ainda não enviou pedido de extradição de João Rendeiro para a África do Sul

O Ministério Público ainda não enviou para a África do Sul o pedido oficial para a extradição de João Rendeiro.

O prazo inicial de 18 dias terminava hoje, mas vai ser prorrogado até 20 de janeiro.

O antigo presidente do Banco Privado Português deverá continuar detido em Durban, na África do Sul.

João Rendeiro está em prisão preventiva em Westville, depois de ter passado as primeiras noites após a sua detenção, em 11 de dezembro, numa esquadra da polícia a poucos quilómetros do hotel Forest Manor Boutique Guesthouse, no qual foi detido.

Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

Saiba mais