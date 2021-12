Prazo para envio de documentação do pedido de extradição de Rendeiro termina hoje

O prazo de 18 dias para Portugal enviar para a África do Sul a documentação do pedido de extradição de João Rendeiro termina esta quarta-feira.

No entanto, o prazo pode ser prolongado até 40 dias, ou seja, até 20 de janeiro, se Portugal apresentar uma justificação.

A primeira sessão sobre o processo de extradição realiza-se a 10 de janeiro no Tribunal de Verulam.

João Rendeiro continua detido provisoriamente na África do Sul.

A defesa já anunciou que o recurso da decisão deverá dar entrada esta semana.





João Rendeiro estava fugido à justiça durante três meses

João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal. Sobre o antigo presidente do BPP recaem três mandados de detenção internacional, sendo que a Procuradoria-Geral da República está a trabalhar na formalização do pedido de extradição.

O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros. Das três condenações, apenas uma já transitou em julgado e não admite mais recursos, com João Rendeiro a ter de cumprir uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.

