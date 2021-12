Administração da CGD diz que greve fechou "menos de 30 agências", sindicato fala em "sucesso"

A greve convocada pelo Sindicato de Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC) levou ao encerramento de "menos de 30 agências", segundo a administração, com o sindicato a considerar o protesto "um sucesso de norte a sul".

O administrador remeteu ainda para fatores como o período da greve - entre o Natal e o Ano Novo, "em que muita gente faz ponte devido a estas tolerâncias de ponto" - e para o contexto pandémico e para o apoio aos filhos por parte de funcionários, que poderão ter contribuído para o encerramento destas agências.

Posteriormente, em comunicado, o banco público indicou que "estiveram hoje abertas ao público mais de 94% das agências e a totalidade dos gabinetes da Caixa", acrescentando que "foi processado um volume de transações de clientes superior em 20% face ao dia de ontem [quarta-feira]".

Já a dirigente sindical do STEC Joana Carvalho disse à Lusa que a greve de dois dias está "a ser um sucesso".

Joana Carvalho apontou que o objetivo da greve se prende com os trabalhadores "mostrarem o seu descontentamento com tudo o que está a acontecer na Caixa Geral de Depósitos".

"O objetivo desta greve é os trabalhadores mostrarem o seu descontentamento com tudo o que está a acontecer na Caixa Geral de Depósitos, e isso engloba as condições de trabalho, a questão dos aumentos salariais e engloba toda a forma como esta administração nos tem vindo a tratar enquanto trabalhadores", referiu.

A secretária-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses --- Intersindical Nacional (CGTP-IN), Isabel Camarinha, falou uma "grande adesão", mas lamentou o que disse ser "uma grande pressão aos trabalhadores para que não fizessem greve", inclusive com ameaças de que não receberiam prémio porque este dia "seria contabilizado como falta".

Em comunicado durante a manhã, a CGD lamentou a greve, convocada "em pleno processo de negociação de revisão salarial", garantindo que a tabela de remuneração do banco "é muito superior" à dos concorrentes.

Afirmando que se "comprometeu com os sindicatos a apresentar uma proposta, o que efetivamente fez", a Caixa salientou que, "apesar da falta de acordo, as negociações continuam, à semelhança dos restantes bancos".

A posição foi corroborada por José João Guilherme, que garantiu que "as negociações estão em curso" e que a CGD opera "em contexto de concorrência com outros bancos".

"A Caixa opera em contexto de concorrência com os outros bancos, portanto tem de ter condições equivalentes. A Caixa não pode ter um salário médio bastante superior à média do setor, creio que 19%, condições de reforma superiores à média do setor, subsídios, como subsídios para crianças ou de alimentação, acima da média do setor. Tudo depende do ponto de partida: 0,4% é muito ou pouco? Depende do ponto de partida", defendeu o responsável.