Advogada de João Rendeiro vai entregar amanhã recurso sobre detenção provisória

A advogada de João Rendeiro na África do Sul vai entregar amanhã, no Tribunal de Durban, o recurso sobre a detenção provisória do antigo presidente do Banco Privado Português.

À SIC, June Marks diz que o recurso vai alegar que o juiz não aplicou a lei e aceitou provas inadmissíveis.

João Rendeiro foi detido no passado dia 11 deste mês. Passou duas noites numa esquadra e as restantes na prisão de Westville.

No dia 10 de janeiro, o antigo banqueiro será ouvido novamente em tribunal para que um juiz reavalie a medida de coação.

As autoridades portuguesas têm agora menos de três semanas para entregar todos os documentos do processo de extradição.

Em Portugal, João Rendeiro tem uma pena de cinco anos e oito meses de cadeia por cumprir e ainda duas outras condenações em fase de recurso.

