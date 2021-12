Greve no metro do Porto com adesão de 100%, diz sindicato

O sindicato fala numa adesão de 100% à greve dos maquinistas do metro do Porto, esta quinta-feira.

A paralisação levou ao encerramento de cinco linhas e existem apenas ligações pontuais. Em dia de clássico entre o FC Porto e o Benfica, está também fechada a estação do estádio do Dragão.

Para minimizar os efeitos da greve, a empresa Metro do Porto vai disponibilizar um serviço de transportes alternativos em autocarro nos segmentos das linhas Vermelha e Verde.

Assim, entre as 06:00 e a 01:00, haverá autocarros disponíveis para clientes portadores de título Andante entre a Póvoa de Varzim e a Senhora da Hora (Linha Vermelha), com paragens nas estações de Metro da Póvoa, Vila do Conde e Senhora da Hora.

De igual modo, no segmento entre o Fórum Maia e o ISMAI existirá um serviço de autocarros em vaivém, com paragem naquelas duas estações.

