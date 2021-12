Humberto Pereira pode ter de esperar 5 anos por cirurgia após erro do Estado

Um homem, vítima de AVC, foi obrigado a descer na lista de espera para uma cirurgia urgente porque o Estado lhe atribuiu um hospital que não tinha capacidade para a fazer.

Em setembro do ano passado, uma neurologista deu inicio ao processo de Humberto Pereira, exigindo uma cirurgia rápida para a recolocação da parte do crânio e sublinhando que a intervenção era urgente, uma vez que a pele estaria a fazer pressão no cérebro.

Em abril deste ano, a família recebeu um vale cirúrgico para que a operação acontecesse no Hospital de Leiria, mas quando lá chegou deu conta de que o Estado falhou.

Humberto recupera na Unidade de Cuidados Continuados Integrados Provedor Júlio Freire, no Barreiro.

Jornalista: Pedro Miguel Costa

Repórter de Imagem: Rui do Ó e Filipe Ferreira