Modelismo ferroviário, um dos passatempos que cresceu em Portugal durante a pandemia

Com os vários confinamentos impostos pela pandemia, um dos passatempos que cresceu no país foi o do modelismo ferroviário. Fomos conhecer uma associação de praticantes de um hobbie que é uma brincadeira muito séria.

Os comboios são algumas das motivações destes arquitetos, gestores, eletricistas e artesãos, que se juntaram em 2017 para criar a FERMODEL.

Cada um gere e ajuda a gerir uma maquete onde todos procuram recriar uma realidade em miniatura.

Ao longo da pista com 211 metros, quebrou-se este ano o recorde da maior melodia tocada por uma miniatura de comboio que fez soar ao todo 2.840 notas de 20 temas de música clássica ao longo da maior maquete de modelismo ferroviário do mundo em Hamburgo na Alemanha, que é um dos países onde há mais praticantes e oferta de produtos e comboios em miniatura, uma realidade distante dos caminhos de ferro nacionais ainda pouco representados na indústria do modelismo.

Associações como a FERMODEL vão continuar a promover este hobbie que movimenta centenas de milhões de euros em todo o mundo. A pandemia obrigou a cancelar algumas exposições em Portugal, mas a FERMODEL quer voltar a mostrar o melhor que se faz do país em 2021.

