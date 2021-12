O diagnóstico de Alzheimer nos julgamentos em tribunal

Ricardo Salgado está a ser julgado, desde julho, no processo extraído da Operação Marquês. Mas a defesa tem tentado travar o julgamento com base num diagnóstico de Alzheimer.

Com base nesse mesmo diagnóstico, a defesa de Salgado pediu a suspensão do processo ou, no limite, em caso de condenação, uma pena suspensa por entender que está em causa o direito à defesa.

Os juízes não concordaram com os advogados e mantiveram o julgamento.

O argumento de Alzheimer também já serviu, este ano, para suspender uma pena de prisão a um antigo autarca julgado em Aveiro. O antigo presidente da Câmara de Santa Comba Dão, João Lourenço, demonstrou, em julgamento, dificuldade no discurso e alguma confusão e referiu que sofria de Alzheimer num estado ligeiro, mas galopante.

O tribunal considerou que a capacidade do arguido para avaliar uma eventual condenação estaria comprometida face aos défices cognitivos.

