Ricardo Salgado acusado de corromper ex-vice-presidente do Banco do Brasil

Ricardo Salgado está acusado de ter corrompido o ex-vice-presidente do banco do Brasil. Oito pessoas foram agora acusadas de 38 crimes de corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos em mais um processo relacionado com o caso BES.

A nova acusação contra Ricardo Salgado apanhou-o já na Suíça, para onde viajou no passado dia 18, repetindo o Natal em família.

O Ministério Público refere agora que o antigo banqueiro terá corrompido o número dois do Banco do Brasil, Allan Toledo, que em 2015 foi detido pelas autoridades brasileiras por suspeitas de fuga ao fisco e branqueamento de capitais.

Os alegados subornos de 1 milhão e 600 mil euros a que Salgado chamaria como nome de código "areias", pagos em várias tranches através de uma conta bancária no Dubai aberta em nome de uma offshore, terão sido a moeda de troca para que exercesse a sua influência na concessão de uma linha de crédito para financiar o BES.176 milhões de euros.

Allan Toledo, ligado ao PT de Lula, foi investigado em Portugal, mas acabou por não ser acusado pelas autoridades portuguesas, tendo em conta que os alegados crimes terão sido praticados no Brasil. Mas os fatos apurados pela investigação serão agora remetidos à justiça brasileira para eventual procedimento criminal.

Segundo o despacho de acusação com 208 páginas a que a SIC teve acesso, Ricardo Salgado "estabeleceu contrapartidas em dinheiro e poder de influência para os que se dispuseram a pactuar com os seus desígnios criminosos, determinando-os à violação de deveres funcionais para disso tirar proveito".

