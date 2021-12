As urgências do Hospital de Serpa vão encerrar durante a madrugada entre as 00:00 e as 08:00.

Em causa está a falta de médicos, o que provoca dificuldades em assegurar as escalas durante 24 horas.

O encerramento das urgências significa que, durante a noite, os utentes que precisem terão de se deslocar até Beja, o que pode implicar um trajeto de mais de 50 quilómetros.

