Açores: trabalhos de limpeza e recuperação depois de chuva intensa

O último dia do ano é para trabalhos de limpeza e recuperação, depois de uma madrugada de chuva intensa nos Açores.

Feteiras foi a freguesia mais afetada na zona de Ponta Delgada, mas a enxurrada fez-se sentir da costa Sul à costa Norte da ilha.

Ainda não houve tempo para contabilizar prejuízos, sendo que a Proteção Civil dos Açores recebeu 87 ocorrências em quatro, 76 relativas a São Miguel.

Em Ponta Delgada, 13 habitações ficaram danificadas, e 15 pessoas passaram a noite em casa de familiares.

A passagem de uma superfície frontal fria com ondulações tem condicionado o estado do tempo no arquipélago.

