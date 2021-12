Dois mortos em incêndio numa casa em Rio Tinto

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas esta sexta-feira num incêndio na casa onde viviam, em Rio Tinto, no concelho de Gondomar.

As vítimas são dois jovens de 18 e 21 anos, que viviam na casa dos avós. Uma testemunha, à SIC Notícias, explica que foi o próprio avô que deu o alerta, quando lhe foi bater à porta a meio da noite a pedir socorro. Nesta casa viviam quatro pessoas, os dois jovens e os avós.

A avó dos jovens foi levada para o hospital de São João, no Porto, em estado grave e o avô foi transportado para o hospital de Santo António.

As operações de rescaldo ainda decorrem no local, onde estiveram 25 elementos de várias corporações de bombeiros da zona. No local está também a PSP e a Polícia Judiciária para tentar apurar as causas do incêndio.

A reportagem da repórter da SIC no local, Catarina Lázaro: