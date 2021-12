Quem vive em Lisboa vai ter de olhar para sul para ver o fogo de artifício. A autarquia decidiu cancelar tudo, desde de concertos a espetáculos de pirotecnia.

Já Almada vai dar aos munícipes um espetáculo que alcance todas as freguesias, apelando ao mesmo tempo a que todos fiquem em casa e desfrutem do fogo de artifício à janela.

No Seixal a autarquia foi mais longe, há fogo de artifício no céu e até um concerto nas ruas com Carlão.





