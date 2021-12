Municípios do Algarve cancelam festas de passagem do ano

Os 16 municípios do Algarve decidiram em conjunto cancelar as festas de passagem do ano.

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Pina, diz que a decisão é uma questão de "bom senso", tendo em conta a atual situação pandémica.

Os vários concelhos consideram que não existem condições para cumprir as medidas de contenção da covid-19 e querem evitar a "grande concentração de pessoas".

Ainda assim, alguns munícipios vão manter o fogo de artifício.

Saiba mais