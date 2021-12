Ocupação hoteleira no Grande Porto duplica para o Fim de Ano

Por causa da covid-19, a festa não se fará nas ruas. A Câmara do Porto cancelou o concerto de fim de ano e o tradicional fogo-de-artifício. Mas ainda assim, a ocupação hoteleira na região duplicou desde o início da semana e chega aos 60%.

O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, considera que Portugal é um país seguro, que os hotéis são seguros e que as pessoas estavam à espera de saber quais eram as medidas de mitigação da pandemia para se decidirem a fazer uma reserva.

No Douro, Minho e Trás-os-Montes, as taxas de ocupação são ainda mais animadoras, particularmente nas unidades de enoturismo e turismo em espaço rural, que deverão atingir valores médios entre os 80 e 90%.

