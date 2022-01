Chega considera que discurso do Presidente da República "falhou no essencial"

O líder do Chega considerou este sábado que a mensagem de Ano Novo do Presidente da República "falhou no essencial", criticando-o por não ter identificado os responsáveis pela crise política e por ter-se focado demasiado na pandemia.

Numa declaração vídeo, André Ventura defendeu que, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa ter procurado "transmitir aos portugueses alguma confiança, continuou a falhar no essencial".

"O Presidente da República, consciente que vamos entrar num novo ciclo político imprevisível, foi incapaz, na nossa perspetiva, de identificar os verdadeiros responsáveis pela crise que estamos a viver: o PS e a extrema-esquerda, que não conseguiram fazer aprovar o Orçamento do Estado e resolver a situação económica e política do país", indicou.

O presidente do Chega considerou também que, ainda que o chefe de Estado tenha sido "capaz de transmitir aos portugueses a força que é preciso para os desafios" que vão ter de ser ultrapassados, deu a impressão de que o país "vive fechado única e exclusivamente à volta da pandemia".

"Portugal tem hoje muitos problemas para além da situação da evolução do covid e da evolução da pandemia", afirmou, elencando questões como "as falências consecutivas, a falta de apoio aos negócios, aos comércios, aos empresários" ou a "destruição progressiva de empregos".

Segundo André Ventura, "tudo isto ficou fora dos pontos centrais" do discurso do Presidente da República.

