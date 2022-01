Em São Miguel, o ano começou como terminou: prosseguem os trabalhos de limpeza e desobstrução, depois da enxurrada que obrigou a realojar 14 famílias na freguesia de Feteiras.

Para este domingo, está previsto um novo agravamento do tempo nos Açores.

As ilhas do grupo central vão estar sob aviso amarelo, com previsão de chuva forte a partir da madrugada de sábado.

