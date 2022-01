Sem música na rua, mas com o céu pintado de festa: a Figueira da Foz deu as boas-vindas a 2022 com os festejos em tom moderado.

Desta vez o fogo de artifício foi lançado em seis locais afastados para tentar evitar aglomerações no momento alto da noite o período em que se viram mais pessoas pelas ruas da cidade.