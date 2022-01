Iniciativa Liberal diz que Presidente da República está em conflito com o Governo

O líder da Iniciativa Liberal disse este sábado que a mensagem de ano novo do Presidente da República mostra que Marcelo está em conflito com António Costa pela forma como o Governo tem lidado com a pandemia.

O presidente da Iniciativa Liberal defendeu que "é de facto hora de virar a página" na gestão da pandemia e no modelo de desenvolvimento de Portugal e considerou que as eleições legislativas constituem essa oportunidade.

Numa reação à mensagem de Ano Novo do Presidente da República, através de um vídeo enviado às redações, João Cotrim Figueiredo saudou o mote escolhido por Marcelo Rebelo de Sousa.

"É de facto hora de virar a página. Virar a página na gestão da pandemia, e atenção já para o dia 30 de janeiro em que temos oportunidade de mudar as coisas, que essa oportunidade não seja perdida para muitos daqueles que vão estar em confinamento ou isolamento -- é preciso tratar dessa questão --, mas também virar a página no modelo de desenvolvimento de Portugal, nas políticas que são aplicadas em Portugal e que não podem continuar a produzir mau emprego, poucas oportunidades, salários baixos", defendeu.

O líder da IL apontou que "essa oportunidade de virar a página virá já no dia 30 de janeiro, podendo votar em opções verdadeiramente liberais".João Cotrim Figueiredo considerou que a mensagem deste ano "não se tratou do melhor discurso, da intervenção mais empolgante do senhor Presidente, mas teve pelo menos duas virtudes".

"A primeira foi tornar claro aquilo que nos últimos dias já era evidente para todos, que o senhor Presidente tem divergências com o Governo relativamente à abordagem da pandemia e esta excessiva dramatização que o Governo do PS parece querer imprimir a esta questão, quem sabe se por interesses eleitorais, mas certamente com prejuízo da vida social e económica de todos nós", afirmou.

O presidente e deputado único da IL assinalou igualmente que "não parece haver alinhamento entre o senhor Presidente da República e aquela que tem sido a abordagem do Governo do PS nestes últimos seis anos, certamente, relativamente ao modelo de desenvolvimento do país".

SAIBA MAIS