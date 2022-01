Porto chega a 2022 sem festa

Pelo segundo ano consecutivo, não houve festa de fim de ano no Porto. A polícia reforçou a fiscalização.

À 00:00 e sem o tradicional fogo de artifício, o Porto despediu-se de 2021 sem cor, nem brilho.

A Avenida dos Aliados, desfigurada pelas obras do metro, foi ainda assim o cenário escolhido por muitos para a entrada no ano novo.

O policiamento e a fiscalização foram reforçados a partir das 22:00.

A PSP verificou se bares e discotecas estavam encerrados e abordou sobretudo estrangeiros, que alegavam desconhecer as proibições em vigor.

Numa noite com temperaturas muito acima do habitual, houve também quem tenha entrado em 2022 a bordo de um navio no Douro.

SAIBA MAIS