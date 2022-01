Um sismo de magnitude 4,4 na escala de Ritcher com o epicentro a 82 quilómetros de Olhão foi registado este sábado, avançou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, o sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Olhão (Faro).

A informação foi avançada no Twitter. Vários utilizadores da rede social dizem ter sentido o abalo em Faro e em Portimão.