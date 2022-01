As aulas estão suspensas até 10 de janeiro, por causa do período de contenção decretado pelo governo para combater a pandemia. No entanto, nesta altura há muitas dúvidas em relação ao que vai ser feito.

Com o aumento do número de casos de covid-19 e da nova variante, a Ómicron, a Diretora-Geral da Saúde já deixou em aberto a possibilidade de haver um novo adiamento.

Graça Freitas admite que se for necessário serão tomadas medidas de forma a garantir a segurança dos estudantes.

