Ana Gomes diz perceber críticas de Cavaco a Costa

A comentadora da SIC Ana Gomes diz perceber as críticas de Cavaco sobre as reformas necessárias, mas questiona o momento em que o faz.

CAVACO DESAFIA COSTA A FAZER MELHOR DO QUE ELE

Aníbal Cavaco Silva desafia António Costa a fazer “mais e melhor” do que o próprio, quando liderou dois governos com maioria absoluta.

Num artigo de opinião publicado esta quarta-feira no Observador, o ex-Presidente da República respondeu diretamente a uma declaração do primeiro-ministro na tomada de posse do atual Governo.

António Costa disse que fez “parte de uma geração que se bateu contra uma maioria existente que tantas vezes se confundiu com um poder absoluto”.

