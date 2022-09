Marques Mendes diz que Costa foi “deselegante” na referência à maioria de Cavaco no discurso de tomada de posse

Luís Marques Mendes considera que António Costa foi um “pouco infeliz e um bocadinho deselegante” nas declarações proferidas no discurso de tomada de posse do Governo. Na altura, o primeiro-ministro disse que fez “parte de uma geração que se bateu contra uma maioria existente que tantas vezes se confundiu com um poder absoluto”. As declarações levaram Cavaco Silva a reagir num artigo de opinião, no qual desafiou António Costa a fazer “mais e melhor” do que o próprio, quando liderou dois governos com maioria absoluta.

“Eu acho que António Costa foi um bocadinho deselegante, não se diz, sobretudo num ato de posse”, considerou o comentador da SIC. “Cavaco Silva como não se fica, não foi meigo na resposta”, acrescentou.

Na resposta ao artigo do antigo Presidente da República, publicado na semana passada, o primeiro-ministro disse que não há muitos comentários a fazer:

“Ele preocupa-se bastante com o seu lugar na história, que eu acho muito importante. Eu estou preocupado, sobretudo, com o futuro dos portugueses.”

