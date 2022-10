Mais de 20 médicos suspeitos de falsificarem presenças

Mais de 20 médicos do Centro Hospitalar Lisboa Central são suspeitos de falsificarem presenças. A investigação começou em 2019, mas ainda não há acusação e os médicos continuam a exercer funções.

Nos hospitais do centro de Lisboa, os profissionais têm duas formas de registar a entrada ao serviço: ou com uma password, quando ligam o computador no início do dia de trabalho, ou através do sistema biométrico, que implica impressão digital.

De acordo com o jornal Público, terá sido através do primeiro método que os mais de 20 médicos falsificaram presenças. Divulgaram as passwords a colegas, o que permitiu o registo de entradas e saídas sem que estivessem realmente presentes.

Os médicos indiciados por burla e falsidade informática não foram, até agora, acusados formalmente e continuam a trabalhar. A investigação decorre desde 2019, depois de uma denúncia.

Refira-se que do Centro Hospitalar Lisboa Central fazem parte o Hospital São José, o Hospital Santo António dos Capuchos, o Hospital de Santa Marta, Dona Estefânia, Curry Cabral e a Maternidade Alfredo da Costa.

Há hospitais no país, nomeadamente na região Norte, onde já só é válido o sistema biométrico.

O método mais antigo de registo de entradas e saídas, que terá permitido a alegada fraude, é em tudo semelhante ao usado no Parlamento. Em 2018, dois deputados foram acusados de falsificarem presenças, mas acabaram absolvidos por falta de provas.