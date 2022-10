País

Novo aeroporto: "Politicamente, Pedro Nuno Santos sai muito mal"

Esta quarta-feira, o ministro Pedro Nuno Santos publicou um despacho onde anunciava a construção do novo aeroporto em Alcochete e a adaptação da base aérea do Montijo para funcionar como apoio ao aeroporto Humberto Delgado, na Portela. Na quinta, António Costa pediu a revogação do despacho, argumentando que a “solução tem de ser negociada e consensualizada”. José Gomes Ferreira e Bernardo Ferrão, diretores-adjuntos da SIC Notícias, analisam a crise política que gerou em torno deste despacho.