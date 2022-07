António Variações voltou aos palcos em holograma

Com a ajuda da tecnologia, António Variações regressou esta terça-feira aos palcos em holograma, no concerto "Há uma noite pra passar", que se realizou no Capitólio, em Lisboa.

O Capitólio, em Lisboa, esgotou para homenagear António Variações que voltou aos palcos mas agora em holograma.

O cantor foi o convidado especial do concerto "Há uma noite pra passar" com Sérgio Praia, num momento de viagem ao passado.

A festa continuou na discoteca lisboeta Trumps, onde Variações deu o primeiro concerto a 18 de março de 1981.