Trengo: festival circense do Porto já arranjou

A sétima edição do Trengo, o Festival de Circo do Porto, já arrancou e conta com uma programação pensada para famílias e amantes de artes circenses. Ao todo serão 12 espetáculos e 25 apresentações que se prolongam até domingo.

O festival de circo do Porto já vai na sétima edição e de trenguice tem muito pouco. Este ano conta com 25 apresentações de 12 espetáculos e artistas de vários países.

Um dos objetivos do festival é aproximar artistas e público ao ar livre e, com malabarismos, acrobacias e saltos medidos ao detalhe, os artistas fazem a arte acontecer.

Numa onda de boa disposição, há atuações conjuntas e a solo, como é o caso do espanhol Guillem Vizcaíno, que decidiu dedicar a arte circense ao pião.

O Parque do Covelo acolhe a maioria das apresentações do Trengo e todas as sessões são de entrada livre. O evento decorre até dia 10 de julho.