O Festival da Comida, que se realiza este fim de semana no Porto, vai ser mais inclusivo e mais amigo do ambiente.

Algumas atividades vão ter tradução em língua gestual e todos os brindes vão ser reutilizáveis. Existe uma área destinada às crianças e também vai haver atividades com cães.

A entrada no Festival da Comida, que se realiza no Parque da Cidade do Porto, é gratuita.