Incêndio em Ourém atinge estruturas devolutas e de apoio à agricultura

Em Ourém, um reacendimento na zona da Charneca já destruiu algumas estruturas devolutas e outras de apoio à agricultura.

O vento está a dificultar a tarefa aos bombeiros, como relata o repórter Miguel Ângelo Marques.

No terreno, pelas 17:45, encontravam-se 548 operacionais a combater as chamas apoiados por 157 meios terrestres e sete aéreos.

Presidente da Câmara de Ourém diz que situação está "muito complicada"

O presidente da Câmara de Ourém disse esta sexta-feira que a situação relativa ao incêndio que começou no concelho há mais de 24 horas e que já chegou ao concelho de Alvaiázere, no distrito de Leiria "está muito complicada".

"A situação está muito complicada ainda. As casas estão no meio da floresta e muito dispersas", afirmou Luís Albuquerque.

Adiantando que a preocupação é proteger casas, Luís Albuquerque disse à agência Lusa pelas 16:45 que, embora o vento agora esteja mais calmo, a sua intensidade, meia hora antes, "foi suficiente para fazer novas projeções".

À população, o presidente do Município de Ourém pede calma, garantindo que os meios estão no local para combater o incêndio e proteger pessoas e bens.

Até às 17:00 foram registados 13 feridos ligeiros, dos quais 11 são agentes da proteção civil e dois civis. Trata-se de situações relacionadas com exaustão e inalação de fumos.

Poderão ocorrer perturbações no abastecimento de água devido ao combate ao incêndio

A empresa concessionária do abastecimento de água ao concelho de Ourém, a Be Water, informou, através da rede social Facebook do Município de Ourém, que, "devido ao apoio no combate ao incêndio que se tem vindo a alargar no concelho de Ourém, poderão ocorrer perturbações no abastecimento de água na área da União de Freguesias da Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais".

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou esta sexta-feira para nove os distritos de Portugal continental que estarão em alerta laranja no sábado, devido ao risco elevado de incêndio florestal.

Aos seis distritos em alerta laranja, o segundo mais elevado - Vila Real Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Santarém - juntam-se a partir das 00:00 de sábado mais três - Leiria, Coimbra e Aveiro - e os restantes ficam em alerta amarelo.

Na quinta-feira, o Governo decretou a situação de alerta devido ao "significativo aumento do risco de incêndio rural" a partir das 00:00 de hoje e até ao dia 15 de julho.

COM LUSA