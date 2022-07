Moliceiros típicos da Ria de Aveiro soltaram velas na tradicional regata

A maior regata de barcos típicos da Ria de Aveiro realizou-se este sábado. Os barcos moliceiros soltaram velas ao vento numa corrida bem disputada.

A tradicional regata contou com 16 barcos. As embarcações da Ria de Aveiro são genuínas e têm sido construídas e preservadas por famílias com um passado ligado à faina do moliço.

É o caso do vencedor da regata com um barco construído pelo avô.

Barcos moliceiros com as velas içadas só se veem duas ou três vezes por ano. A grande regata de moliceiros disputou-se entre a Torreira e Aveiro.

A largada e a chegada são sempre momentos festivos com muito público a apreciar a graça destas embarcações, que foram propostas a Património da UNESCO.