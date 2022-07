Incêndio em Vila Real: vento arrastou chamas para Boticas

O incêndio que deflagrou este domingo à tarde em Ribeira de Pena, Vila Real, passou agora para o concelho de Boticas. A mudança do vento arrastou a frente de fogo para uma zona de pinhal bravo.

As autoridades estão a posicionar os meios para proteger as povoações de Fiães do Tâmega e de Veral.

Para o local foram acionadas cerca de 170 operacionais, entre bombeiros, sapadores florestais e elementos da GNR, que contam com o apoio de 47 viaturas.

O presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, lamentou a destruição de uma área "já significativa" desta que é a maior mancha contínua de pinheiro-bravo da Península Ibérica e que tem sido alvo de vários projetos de limpeza e de reflorestação, salientando que é "triste ver tudo isto ir por água abaixo".