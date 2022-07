Funcionários da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária cumprem greve de 24 horas

Os funcionários da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) cumprem uma greve de 24 horas, devido à falta de pessoal e da não entrada em vigor da carreira inspetiva.

A adesão ultrapassa os 50%, mas sobe para mais de 80% quando se fala apenas dos trabalhadores da DGAV com funções inspetivas, de acordo com a federação de sindicatos do setor.

A federação de sindicatos aponta como a principal causa para o descontentamento, o facto da carreira inspetiva criada em 2019 ainda não estar em vigor.

Para além da paralisação de 24 horas, decorre desde a semana passada até ao final do ano, uma greve às horas extraordinárias e ao trabalho suplementar.