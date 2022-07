Remodelação do Governo? Marques Mendes denuncia “nervosismo” dos socialistas e do Executivo

Luís Marques Mendes diz que o pedido de remodelação do Governo por parte de alguns socialistas e membros do Executivo não faz sentido e “mostra nervosismo”, sobretudo “quando o Governo acabou de tomar posse”.

“PS e Governo preocupados com o Estado do Governo depois do episódio entre Costa e Pedro Nuno Santos, a pedirem uma remodelação já a seguir ao verão e até a falarem em Carlos César para fazer a coordenação política”, revela o comentador SIC.