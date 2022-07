Área para campismo da Concentração de Faro vai mudar de local

A área para campismo da Concentração de Faro, que se realiza no próximo fim de semana, vai mudar de local.

A informação foi confirmada esta terça-feira, após se ter colocado em causa a realização do evento devido à situação de contingência em que o país se encontra.

O primeiro-ministro, em declarações ao início da tarde, já tinha informado que estava a ser feito de tudo para que o evento se realizasse e que fosse possível "encontrar formas de compatibilizá-los com as condições de segurança".

Em relação à Concentração de Faro, "alterando um pouco [seria] possível resolver o problema", disse Costa, isto porque este evento acontece praticamente fora da área florestal.

Cerca de 25% do Vale das Almas é zona florestal, onde o despacho do estado de contingência proíbe o acesso, circulação e permanência. A solução encontrada passa, então, por alterar o local do campismo do evento.

O autarca de Faro já tinha alertado que cancelar evento seria um problema gravíssimo e a organização do evento disse mesmo que representaria a "morte do motoclube".

Tanto a organização, como o Município consideram que a floresta em causa é de baixa perigosidade e garantem que até domingo haverá pontos de água, camiões cisterna, bombeiros e máquinas de rasto para reforçar a segurança de todos e evitar o cancelamento.

