Festival Super Rock: zona do campismo é a principal preocupação das autoridades

A realização do festival Super Bock Super Rock, no Meco, está em risco devido às medidas de contingência relativas ao risco de incêndio em Portugal. Na manhã desta terça-feira, as autoridades visitaram o recinto para avaliar as condições de segurança e a organização aguarda agora pela decisão do Governo.

Na visita desta manhã à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, estiveram a autoridades de segurança e de emergência, a Câmara Municipal de Sesimbra e a organização do Super Bock Super Rock.

A zona de campismo é a principal preocupação, devido à extensa área florestal.

Esta segunda feira, numa reunião na Câmara de Sesimbra, a GNR já tinha dado um parecer desfavorável à realização do festival no Meco.

À SIC Notícias, o presidente da Liga dos Bombeiros disse que é necessário garantir a segurança e que não se pode corre o risco de incêndio no recinto do festival, mas que existem outros fatores a ter em conta.

O Super Bock Super Rock deveria arrancar esta quarta-feira, numa altura em que o Governo decretou situação de contingência por causa da ameaça de incêndios. A organização aguarda a decisão e procura alternativas que garantam a realização do festival em segurança.