A maior dificuldade para os bombeiros: o número de incêndios ativos

Emanuel Santos, comandante dos Bombeiros de Ermesinde e coordenador do Conselho Nacional Operacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, na SIC Notícias, fez um balanço das operações no terreno.

Neste momento, mais de 3.500 bombeiros apoiados por cerca de 1.000 veículos encontram-se no terreno. No total serão já mais de 4.000 operacionais. No país existem cerca de 30 incêndios ativos, e pelo menos 10 mobilizam mais de uma centena de operacionais.

O comandante Emanuel Santos explica que o número de incêndio em curso é a principal dificuldades para os bombeiros.

"Havendo poucos incêndios, os bombeiros conseguem responder com maior força (...). Havendo muitos incêndios ao mesmo tempo, a deslocação dos bombeiros para prestar apoio torna-se mais difícil e os bombeiros locais começam a ficar esgotados".

As situações mais preocupantes concentram-se agora em Ourém, Leiria, Palmela e Almancil.

Portugal continental entrou às 00:00 de segunda-feira em situação de contingência, que deverá terminar às 23:59 de sexta-feira, mas que poderá ser prolongada caso seja necessário.

A declaração da situação de contingência foi decidida devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país