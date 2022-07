Altas temperaturas não afastam banhistas das praias

As temperaturas ultrapassam os 40 graus em grande parte do território nacional, o que faz com que muitos banhistas se desloquem até às praias. Em Carcavelos, esta manhã, o areal esteve praticamente cheio.

Às 10:00, os termómetros já ultrapassavam os 30 graus mas nem isso afastou os banhistas da praia de Carcavelos. Muitos decidiram chegar mais cedo para aproveitar enquanto as temperaturas não eram exageradamente elevadas.

Uma grande maioria admite ter cuidados redobrados nas alturas de maior calor. O protetor solar, a água e a sombra são precauções a ter em conta durante os períodos do dia mais críticos.

Muitos são aqueles que admitem não se lembrar de temperaturas como as que agora se verificam. Este pode mesmo ser o ano mais quente desde que há registo.