Dois bombeiros precisaram de assistência hospitalar no incêndio de Oliveira de Azeméis

Em Oliveira de Azeméis, um incêndio, que chegou a assustar os moradores, estava a ser combatido ao final da tarde por mais de 200 bombeiros, com o apoio de cinco meios aéreos.

A frente de Covais obrigou a uma grande mobilização de meios e dois bombeiros da corporação de Estarreja precisaram de receber assistência hospitalar devido a dificuldades respiratórias.

Os mais de 200 bombeiros mobilizados contaram com a ajuda de proprietários de terrenos no confronto com as chamas.

Por precaução, os bombeiros ajudaram alguns moradores a abandonar as casas.

A tarde foi cheia de ignições no Distrito de Aveiro. A maioria foi resolvida graças ao pré-posicionamento de meios.