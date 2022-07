Dois feridos em fuga de gás na Rua da Alfândega no Porto

Uma fuga de gás seguida de explosão ocorrida esta quarta-feira num restaurante na Rua Nova da Alfândega, no Porto, provocou dois feridos e obrigou ao desvio de trânsito naquela artéria, informou a autarquia, situação que foi normalizada pelas 10:30.

A Câmara do Porto, na sua página oficial da Internet, refere que se tratou de uma fuga de gás seguida de explosão no sistema de ar condicionado de um restaurante naquela rua.

Deste incidente resultaram dois feridos ligeiros, com queimaduras e uma terceira pessoa que se encontra em estado de choque. A autarquia descreve que duas das vítimas foram transportadas para o Hospital de Santo António, enquanto uma terceira vítima recebeu assistência no local.

Contactado o Comando de Operações e Socorro do Porto, este confirmou à agência Lusa que foi registada uma ocorrência num estabelecimento de hotelaria e restauração às 09:33.O BSB do Porto teve no local 12 homens auxiliados por três viaturas. Também foram mobilizados meios de socorro da PSP, INEM e Polícia Municipal.