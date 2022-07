Incêndios: SIC testemunha avanço descontrolado das chamas no Algarve

A repórter da SIC, Conceição Ribeiro testemunhou, esta quarta-feira, o avanço descontrolado das chamas em Almancil, no concelho de Loulé.

“A situação está realmente a complicar-se (...), o vento voltou a fazer estragos em termos de projeções”, disse a jornalista.

A repórter também avançou com a notícias de que “o incêndio já está numa zona de campo de golfe (...). É o campo de golfe (...) no acesso à Quinta do Lago”.