Incêndios: duas frentes ativas em Ourém rodearam localidade do Lavradio

As chamas voltaram ao concelho de Ourém: a situação mais complicada viveu-se a meio do dia, na localidade do Lavradio. O comandante dos bombeiros fala em fogo posto.

A coluna de fumo negro chegou a ser visível do outro lado da serra de Aire e Candeeiros, que separa Ourém do distrito de Leiria. Pela segunda vez em 24 horas, as chamas rondaram a localidade do Lavradio, mas desta vez chegaram ainda mais perto das casas.

Durante mais de duas horas, centenas de bombeiros combateram as chamas, divididas em duas grandes e intensas frentes. A ajuda de meios aéreos foi essencial para controlar o fogo.

Esta quarta-feira, as chamas deram tréguas aos habitantes de Freixianda, uma das freguesias mais castigadas nos últimos dias. Cerca de 300 pessoas foram retiradas de casa. Quem conhece bem a zona diz que já pouco ou nada resta para arder.

