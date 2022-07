BE cancela acampamento de verão devido a risco de incêndio

A coordenadora do BE anunciou esta quinta-feira o cancelamento do 'Acampamento Liberdade', uma iniciativa dos jovens do Bloco no centro do país, que teve o parecer negativo da Proteção Civl por não estarem reunidas condições de segurança.

Numa mensagem em vídeo publicada nas redes sociais do BE, Catarina Martins disse que o BE trabalhou com as autoridades no sentido de garantir a segurança do evento mas, adiantou, "afinal a Proteção Civil acha que essas condições não estão reunidas", pelo que o acampamento foi cancelado.

"Temos de cancelar pela segurança de todas as pessoas, e em solidariedade com quem está pelo país a combater os fogos", disse Catarina Martins, afirmando esperar que esta iniciativa regresse em breve, já que não se realiza presencialmente desde 2019 devido à pandemia.

"Encontraremos outros espaços de convívio e fortaleceremos a luta pela justiça climática", acrescentou.