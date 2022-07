Comissão de Ética da AR averigua ida de Matos Fernandes para instituto da Abreu Advogados

A Comissão de Ética da Assembleia da República vai averiguar eventuais conflitos de interesse na ida do ex-ministro do Ambiente para o instituto da Abreu Advogados. Entrevistado pela SIC, Matos Fernandes rejeita qualquer incompactidade.

Foi ministro entre 2015 e 2022. Sete anos à frente da pasta do Ambiente. Hoje é deputado do PS na Assembleia da República e a partir de setembro consultor nas áreas da energia e ambiente no Instituto da Abreu Advogados.

Aceitou o convite porque entende que não há incompatibilidades nem conflitos de interesse que violem o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.

Matos Fernandes lembra que integra a Comissão dos Negócios Estrangeiros da Assembleia da República e não participará direta ou indiretamente na concretização de qualquer iniciativa legislativa na área do ambiente e energia.

Ainda assim, a Iniciativa Liberal já fez chegar um requerimento ao Parlamento. A Comissão de Ética promete averiguar.