Dominado incêndio em Montemor-o-Novo

O incêndio em povoamento florestal que deflagrou na quarta-feira à tarde na zona de Cabrela, no concelho de Montemor-o-Novo (Évora), foi dado como dominado às 23:51.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta foi dado às 15:06 de quarta-feira, tendo o fogo consumido, durante praticamente nove horas, uma área de pasto, mato e eucaliptos.

Cinco bombeiros foram transportados para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Vendas Novas, também no distrito de Évora, "por exaustão", segundo a fonte do CDOS, que acrescentou que "não houve casas em risco".

O combate às chamas envolveu 162 operacionais, sobretudo de várias corporações de bombeiros dos distritos de Évora e de Portalegre, apoiados por 48 veículos e dois meios aéreos

Portugal continental está em situação de contingência até às 23:59 de sexta-feira devido às previsões meteorológicas, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país.

A maioria dos distritos de Portugal continental estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA.