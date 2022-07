Governo vai criar reserva estratégica nacional de gás

O Governo vai criar uma reserva estratégica nacional de gás, acrescentando mais três cavernas ao número disponível agora no Carriço (perto da Figueira da Foz), disse o secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba.

Em audição no parlamento, na Comissão de Ambiente e Energia, o governante anunciou que o Governo vai "criar a figura de uma reserva estratégica nacional de gás que não existe, à semelhança do que existe nos combustíveis".

João Galamba explicou que as reservas de gás existentes "são dos operadores", sendo que o executivo vai "aumentar o número de cavernas e o volume de armazenamento em Portugal, no Carriço".

"Neste momento, há seis cavernas utilizadas pela REN e em princípio vamos avançar com mais três que serão as cavernas que permitirão armazenar esta reserva que hoje não existe", destacou.

Segundo João Galamba, "Portugal tem níveis percentuais muito elevados de gás, mas a quantidade é pequena", sublinhando que o país só tem gás armazenado para 19 dias e há países com 30 e 40 dias de reserva.

"Tradicionalmente somos um consumidor em contraciclo face a Europa. Consumimos mais gás no verão e menos no inverno e na Europa é o oposto", uma vez que "quase não usamos gás no aquecimento doméstico".