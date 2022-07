Incêndios: Dominado fogo na Caranguejeira, Leiria

O incêndio florestal que lavrava desde as 12:06 de terça-feira na Caranguejeira, no concelho de Leiria, foi dado como dominado, informou a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Leira, o fogo entrou em resolução às 00:12, alertando que os meios de combate às chamas ainda se mantêm no local.

Este incêndio levou a Câmara de Leiria a pedir à população entre as localidades de Figueiras e Mata dos Milagres para se deslocar para o pavilhão dos Pousos ou para o Estádio Municipal e obrigou ao corte da A1 em ambos sentidos, entre Pombal e Fátima, assim como ao encerramento do Itinerário Complementar (IC) 2, em Leiria, e do IC8, entre Pombal e Ansião.

Pelas 00:40, segundo a Proteção Civil, encontravam-se 265 operacionais, apoiados por 83 viaturas, na zona da ocorrência.