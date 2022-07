Incêndios: "Não podemos passar ao estado de despreocupação", alerta o primeiro-ministro

O primeiro-ministro esteve esta quinta-feira no IPMA para apurar se as condições meteorológicas projetadas para os próximos dias vão influenciar a situação de contingência em Portugal. António Costa questionou o presidente do IPMA, Miguel Miranda, e recebeu uma resposta afirmativa. A situação de contingência terminaria na sexta-feira e foi prolongada até domingo.

No IPMA, o primeiro-ministro adianta que esta quinta-feira é "o dia mais grave de aumento de temperaturas". Posto isto, alerta que "precisamos de ter mais cuidado que nunca para evitar novas ocorrências".

Para além do aumento das temperaturas, António Costa referiu que o aumento do vento do leste e a baixa humanidade previstos nos próximos dias também contribuem para o risco de incêndio.

Este quadro meteorológico, propício a incêndios, estende-se até ao fim de semana, com domingo a apresentar temperaturas menos severas.

"Podemos deixar de estar num estado de contingência, mas não podemos passar ao estado de despreocupação", avisa o primeiro-ministro, acrescentando que na próxima semana "vamos continuar a ter temperaturas muito elevadas".

Na quarta-feira registaram-se mais de 200 ocorrências de fogos rurais e foram reduzidas a 7 neste dia.

Como tem sido habitual, as declarações do primeiro-ministro assentam na prevenção por parte dos cidadãos, visto que "o fogo nasce sempre de uma mão humana". António Costa sublinha que "a resposta aqui não são mais meios, é mais cuidado".

"A generalidade dos incêndios surgem muito próximo de localidades. De um pequeno descuido, pode nascer uma enorme tragédia", ressalva.

Esclarece que "solicitámos mais meios ao Mecanismo Europeu, mas acontece que, esta situação não está localizada exclusivamente em Portugal (...) A solidariedade existe, mas cada um pode ser solidário em função das suas próprias necessidades", entende.

No final, o chefe do Executivo informa que o "esforço está mobilizado ao máximos e que, apesar da enorme severidade, estamos com um nível de ocorrências alto, mas muito inferior ao ano passado".